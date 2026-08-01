«يويفا»: «فيفا» فقد الثقة.. ورئيسه أخلف وعوده

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» السبت أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، فقد ثقتهم، على الرغم من تراجعه عن خطته التي كانت تقضي بالسماح لمستثمرين من القطاع الخاص بالدخول في ملكية الأنشطة التجارية المرتبطة بكأس العالم، عقب موجة رفض عالمية.

وجاء في بيان «يويفا»: «إن القيادة الحالية لفيفا لم تفقد ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فحسب، بل فقدت أيضًا ثقة العديد من الأطراف الأخرى في أسرة كرة القدم».

وكان «يويفا» في طليعة المعارضين لخطة فيفا التي كانت تهدف إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي، استنادًا إلى تقييم شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز» بنحو 20 مليار دولار.

وكان من المقرر أن تتولى هذه الشركة التجارية المزمع إنشاؤها إدارة بطولات كبرى، مثل كأس العالم وكأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من ترحيب «يويفا» بسحب المقترح الذي رفضه بالإجماع إلى جانب اتحادات قارية أخرى تتمثل مهمتها في حماية كرة القدم، فإنه لم يخفف من حدة انتقاداته للرئيس إنفانتينو.

وأشار البيان إلى أن إنفانتينو: «أخلّ بالوعود التي قطعها عند ترشحه لرئاسة فيفا عام 2016، وأبرزها الالتزام بالشفافية، والتأكيد أن أموال فيفا هي أموال الاتحادات الأعضاء، وليست أموال رئيس فيفا».

وأضاف البيان: «لقد أخفق في الوفاء بهذين الوعدين الصفقة الغامضة التي دُبرت خلف الأبواب المغلقة، وحاول فرضها، كانت بعيدة كل البعد عن الشفافية، ومع احتياطيات مالية تتجاوز 5 مليارات دولار، فقد أخفق أيضًا في استخدام أموال الاتحادات الأعضاء بما يخدم مصلحة اللعبة».