قبل الـ 05:00 مساء.. 6 يجهزون ملفات رئاسة اتحاد القدم

ينتظر أن يقدم نحو ستة أسماء ملفاتهم إلى لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل إغلاق باب الترشُّح في الـ 05:00 من مساء السبت، آخرهم داود المقرن، وفق مصادر خاصَّة بـ «الرياضية».

وعقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي، بعد خروج الأخضر مبكرًا من كأس العالم 2026، يتنافس على مقعده، حتى ظهر السبت، حاتم خيمي، خالد الغامدي، بدر الرزيزاء، الدكتور يحيى الشريف، داود المقرن، وأحمد الوادعي فيما تراجع معيض الشهري، عن فكرة الترشح بحسب المصادر نفسها.

ووفق الجدول الزمني لانتخابات الاتحاد، تفحص اللجنة قوائم المرشحين بدءًا من الأحد وحتى الجمعة 7 أغسطس، وتعلن عن القوائم الأوَّلية، 8 من الشهر ذاته، فيما تعلن عن القوائم النهائية، 26 أغسطس.

وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، 30 أغسطس، وتختار مجلسَ إدارةٍ جديدًا.

وكان الاتحاد السعودي أعلن، الأحد، تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة أحمد القنيعان، بصفته رئيس لجنة الاستئناف، وعضوية بندر الحميداني، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، والدكتور أحمد باناعمة، عضو لجنة الاستئناف، والدكتور عبد العزيز الفضلي، نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، فيما يتولى عيسى الريس مهمات أمين سر اللجنة، بصفته ممثل الإدارة القانونية.