دورة واشنطن.. ناكاشيما يُقصي دي مينور

خرج الأسترالي أليكس دي مينور المصنف الأول وحامل اللقب، من دورة واشنطن لكرة المضرب، بعد خسارته أمام الأمريكي براندون ناكاشيما، السبت.

وخسر دي مينور السادس عالميًا، أمام الأمريكي ناكاشيما ضمن مجموعتين 7ـ6 «7ـ5» و6ـ4، في إعادة لمواجهة ربع نهائي الدورة، العام الماضي.

وحجز ناكاشيما مقعده في نصف النهائي، المقرر السبت، حيث سيواجه مواطنه تايلور فريتس العاشر عالميًا الفائز على أليكس ميكلسن في مواجهة أمريكية خالصة.

وتمكن ناكاشيما، الذي يعود لقبه الوحيد في دورات رابطة اللاعبين المحترفين إلى سان دييجو عام 2022 من حسم المباراة في ساعة و54 دقيقة.

وبلغ الإسباني الشاب رافايل خودار دور الأربعة بتغلبه على الإيطالي لورنتسو موزيتي، على أن يواجه التشيلياني أليخاندرو تابيو الفائز على الأمريكي بن شيلتون.