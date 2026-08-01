النصر.. بوستيكوجلو يؤجل قائمة المستبعدين

أبلغ الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الجهاز الإداري بتأجيله قائمة اللاعبين المستبعدين إلى بعد المواجهة التجريبية الأخيرة أمام ألميريا الإسباني، 4 أغسطس الجاري، ضمن برنامج المعسكر الخارجي في لشبونة البرتغالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن بوستيكوجلو سيرفع القائمة المستغنى عنها بعد نهاية المعسكر في 4 أغسطس، والعودة إلى الرياض، على أن تكون توصياته بالاستغناء النهائي أو الإعارة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة رفضت منح اللاعبين إعارات للأندية بالمجان، خاصة من يرتبطون مع النادي بعقود عالية.

من جانب آخر، وضع الجهاز الفني برنامجًا خاصًا للثنائي السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش، يتركز على رفع الجانب اللياقي، تمهيدًا لدخولهما مع المجموعة بعد انتهاء إجازتهما الدولية.

ويخوض النصر تجربته الثالثة ضد إستريلا أمادورا البرتغالي، عند الـ 08:00 من مساء السبت، ضمن برنامج الإعداد.

وكان النصر لعب مباراتين تجريبيتين أمام الفريق الثاني في نادي بنفيكا «1ـ2»، وميريدا الإسباني «2ـ0»، ومن المنتظر أن يخوض مواجهةً رابعةً أخيرةً ضد ألميريا الإسباني، 4 أغسطس.

ويدشن النصر حملة الدفاع عن لقب الدوري بلقاء الفتح، 15 أغسطس، على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الأولى، وبعد ثلاثة أيامٍ يواجه الدرعية على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن دور الـ 32 من كأس الملك.