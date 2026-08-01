بـ10 لاعبين.. توتنام يهزم تشيلسي في سيدني

قاد البرازيلي ريتشارليسون فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى الفوز على غريمه اللندني تشيلسي 2ـ1، بعدما سجل هدف الانتصار عند الدقيقة 90 خلال اللقاء التجريبي، الذي جمع الفريقين ضمن جولتهما التحضيرية في سيدني، السبت.

ودفع الفريقان بتشكيلتين قويتين، وافتتح توتنام التسجيل عند الدقيقة 19 عبر وافده الجديد الإيطالي ساندرو تونالي بتسديدة غيّرت اتجاهها، قبل أن يدرك تشيلسي التعادل عبر البرازيلي إستيفاو بعد دقيقتين فقط.

وتلقى مدافع توتنام النمساوي كيفن دانسو بطاقة حمراء مباشرة بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله بديلًا مع بداية الشوط الثاني، إثر عرقلته البرازيلي جواو بيدرو، ما منح تشيلسي أفضلية عددية وسيطرة واضحة على مجريات اللعب.

وعلى الرغم من ذلك، أخفق الـ «بلوز» في استغلال النقص العددي أمام 80363 متفرجًا في ملعب «ستاديوم أستراليا»، قبل أن يخطف ريتشارليسون هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وتُعد هذه الخسارة الأولى للإسباني شابي ألونسو على رأس الجهاز الفني للأزرق اللندني، بعدما استهل مشواره بفوز مثير على ويسترن سيدني واندررز 6ـ4 الأسبوع الماضي، قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي في هونج كونج، الأربعاء المقبل.

بدوره، حقق توتنام خلال جولته التحضيرية فوزًا على أوكلاند أف سي النيوزيلندي 2ـ0، وتعادلًا مع سيدني أف سي 1ـ1، قبل أن يختتمها بالفوز على تشيلسي.