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توتنام ينتصر

2026.08.01 | 04:20 pm
تغلب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم على غريمه اللندني تشيلسي 2ـ1، خلال اللقاء التجريبي، الذي جمع الفريقين ضمن جولتهما التحضيرية في سيدني، السبت (الفرنسية)
توتنام ينتصر

توتنام ينتصر

توتنام ينتصر

توتنام ينتصر