ويليام يحضر

حضر الأمير ويليام، أمير ويلز، برفقة زوجته كاثرين، أميرة ويلز، والأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، مواجهة أستراليا وجامايكا في نصف نهائي كرة الشبكة، السبت، ضمن منافسات دورة ألعاب الكومنولث 2026 (رويترز)