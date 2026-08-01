القرى التراثية تتحول إلى وجهات سياحية

تحولت القرى التراثية بمنطقة الباحة خلال موسم الصيف إلى مواقع تنظم الفعاليات والمهرجانات والمتاحف، ما أدى لتوافد الأهالي والزوار من داخل السعودية وخارجها.

وتزخر الباحة بالعديد من القرى الأثرية والتراثية، التي تُميّز المنطقة، والمتناثرة على امتداد مرتفعاتها والقطاع التهامي، وأُسست ما بين التضاريس الوعرة والسهلة والأجواء المختلفة، وشهدت تطويرًا جعلها وجهة سياحية، مثل: قصر بن رقوش، وقلعة بن علاس، وقرية ذي عين الأثرية، وقرية الأطاولة التراثية، والعبادلة، وقرية الموسى.

وأصبحت هذه المواقع واجهة للسياحة الوطنية من خلال أفكار خلاّقة ومشاريع ومبادرات واقعية، إضافةً إلى العديد من الفعاليات الثقافية، والعروض والألعاب الشعبية والرقصات الفلكلورية، والخياطة والتطريز والمشغولات اليدوية، وصناعة الملابس التراثية، إلى جانب مهنة البناء والزراعة والحرث، والورش الفنية، ودورات الخط العربي، والرسم الحر، وأركان الحرف اليدوية والمجسمات التراثية، والأكلات الشعبية، وتدوير الحرف التراثية المتنوعة.