«صعود الهضبة».. القباني في الصدارة

اختُتمت، السبت، فعاليات اليوم الأول من الجولة الثالثة الأخيرة لبطولة السعودية تويوتا، صعود الهضبة 2026، التي تحتضنها عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بصفته الجهة المالكة للبطولة، وبإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، للتحقق من مطابقتها للمتطلبات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة، أعقبها اجتماع السائقين بحضور الحكام والفرق التنظيمية والفنية، لاستعراض التعليمات واللوائح المنظمة للمنافسات.

وبلغ عدد المسجلين في الجولة الثالثة الأخيرة 54 متسابقًا ومتسابقة، أكمل منهم 48 متسابقًا ومتسابقة متطلبات الفحص الفني، استعدادًا لخوض المنافسات ضمن 10 فئات، إلى جانب كأس السيدات.

وبدأت المنافسات بتنظيم التجارب الرسمية، التي منحت المتسابقين فرصة الوقوف على جاهزية مركباتهم، قبل انطلاق السباق الأول، الذي شهد تقاربًا في الأزمنة على مسار عقبة المحمدية البالغ طوله 4.2 كيلومترات، ويضم 30 منعطفًا، بارتفاع يتدرج من 1900 إلى نحو 2150 مترًا فوق سطح البحر.

وجاء مأمون عمرو القباني في صدارة السباق الأول لفئة Class 1 بزمن بلغ 1:42.884 دقيقة، تلاه فيصل سفيان القباني من الفئة ذاتها بزمن 1:46.738 دقيقة، ثم أحمد عبد الرحمن القايدي من فئة Class 2A بزمن 1:48.549 دقيقة، وحل محمود أحمد عابد من فئة Class 3A رابعًا بزمن 1:48.797 دقيقة، فيما جاء ربيع مؤيد الأعور من فئة Class 2A خامسًا بزمن 1:49.755 دقيقة.