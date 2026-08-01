الاتحاد.. كدمة في مفصل فيرنانديز

أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها البرتغالي روجر فيرنانديز، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تعرضه لكدمة بسيطة في مفصل القدم، أصيب بها خلال المواجهة التجريبية الأخيرة أمام ملقا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن فيرنانديز سيعود للمشاركة في التدريبات، بعد الإجازة التي منحت لكافة اللاعبين، عقب رجوع البعثة من إسبانيا، فجر الجمعة الماضي، إلى جانب عبد الرحمن العبود، ومروان الصحفي، وفرحة الشمراني، والمغربي يوسف النصيري، الذين غابوا أيضًا بسبب معاناتهم من الإجهاد العضلي.

وينتظر أن يستأنف الفريق الجداوي تدريباته بالنادي، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويدشِّن «النمور» موسمهم بمواجهة الجزيرة الإماراتي، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ثلاثة أيامٍ من اللعب مع الخلود في باكورة جولات دوري روشن السعودي.