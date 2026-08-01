الاتحاد الألماني يدعو إلى تحقيق شامل مع «فيفا»

دعا الاتحاد الألماني لكرة القدم، السبت، إلى «فتح تحقيق شامل» بشأن كيفية إعداد خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص، مطالبًا في الوقت ذاته بتغيير جذري في ثقافة العمل داخل الهيئة الكروية الأعلى في العالم.

وكان «فيفا» قد تراجع، السبت، عن المشروع المثير للجدل الذي دفع به رئيسه جاني إنفانتينو، الذي كان سيسمح بدخول مستثمرين من القطاع الخاص إلى الأنشطة التجارية المرتبطة بكأس العالم، بعد معارضة قوية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، واتحادات قارية أخرى.

وانضم الاتحاد الألماني إلى «يويفا» في رفض المقترح، والدعوة إلى مقاطعة مسابقات «فيفا»، بما فيها كأس العالم، قبل أن يطالب، السبت، بمزيد من الشفافية بشأن آلية إعداد المشروع.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني: «تصرف رئيس فيفا بشكل أحادي، ومن دون شفافية، وفي نهاية المطاف بصورة غير مسؤولة تجاه مصالح كرة القدم».

وأضاف: «علينا، بالتعاون مع ويفا والاتحادات القارية الأخرى، أن نضمن ترسيخ ثقافة مختلفة جذريًا داخل فيفا، ثقافة تُناقش فيها القرارات وتُتخذ مجددًا من قبل الأعضاء داخل هيئات الحوكمة».