أمام إنتر.. ماريسكا يسقط في المهمة الأولى

خسر المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا أولى مبارياته مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم بركلات الترجيح أمام إنتر ميلان الإيطالي، بعد التعادل 1ـ1 في مباراة تجريبية، السبت، في هونج كونج.

وسجل ماتيو لافيلي ركلة الترجيح الحاسمة، ليمنح بطل إيطاليا الفوز 3ـ1، في أول مباراة يقود فيها ماريسكا سيتي منذ توليه المهمة في يونيو خلفًا للإسباني بيب جوارديولا.

وشهد الشوط الأول أداء مفتوحًا من الجانبين، وافتتح سيتي التسجيل «14» عندما توغل الغاني أنطوان سيمينيو حتى خط المرمى قبل أن يرسل عرضية حولها ديفين موباما إلى الشباك من مسافة قريبة.

وواصل سيمينيو تهديد دفاع إنتر، وكاد يضيف هدفًا رائعًا بعد مجهود فردي مميز راوغ خلاله عدة مدافعين، لكن الحارس الإسباني جوزيب مارتينيز تصدى للفرصة.

ولم يتأخر رد إنتر، إذ أدرك التعادل بعد دقائق عندما فشل سيتي في إبعاد عرضية جمال إدريسو، لتصل الكرة إلى الفرنسي بنجامان بافار، الذي أسكنها الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر الفريقان فرصًا محققة مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يفقد اللقاء إيقاعه مع كثرة التبديلات.

وكاد البرازيلي فيتور ريس يأن منح سيتي الفوز، لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة، فيما ارتدت محاولة الجناح الشاب رايان ماكايدو من القائم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1ـ1 قبل أن يحسم إنتر المواجهة بركلات الترجيح.