الصفقة الأغلى.. سانجاريه يدخل تاريخ برينتفورد

تعاقد برينتفورد، السبت، مع المالي مامادو سانجاريه، لاعب الوسط، لمدة خمسة مواسم مع خيار التمديد موسمًا إضافيًّا، قادمًا من فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم بـ 48 مليون يورو «39 مليون جنيه إسترليني»، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وكانت الصفقة القياسية السابقة لنادي غرب لندن، الملقَّب بـ «النحلة»، مسجَّلةً باسم الجناح البوركيني دانجو أوتارا، الذي قَدِمَ من بورنموث الموسم الماضي مقابل 42 مليون يورو.

ويُعدُّ سانجاريه الصفقة الصيفية الرابعة لبرينتفورد بعد النمساوي يانيك شوستر، قلب الدفاع، من ريد بول سالزبورج «18 مليونًا»، والجناح الإنجليزي جايدون أنتوني من بيرنلي «17 مليونًا»، والمهاجم المخضرم كالوم ويلسون في صفقة انتقالٍ حرٍّ من وست هام يونايتد.

وينضمُّ اللاعب «24 عامًا» إلى برينتفورد بعد موسمٍ استثنائي مع لانس حيث أسهم في احتلاله المركز الثاني، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والتتويج بلقب الكأس المحلية. كذلك، اختير ضمن فريقٍ مثالي في الدوري، وحصل على لقب أفضل لاعبٍ إفريقي بالبطولة.

وأنهى الدولي المالي «16 مباراةً» الموسم الماضي بـ 33 مشاركةً في جميع المسابقات، وسجل ثلاثة أهدافٍ، وقدَّم ثلاث تمريراتٍ حاسمة، واختير ضمن أفضل 20 لاعبًا في الدوري من حيث المراوغات الناجحة، والركلات الحرَّة التي فاز بها.

وقال الإيرلندي كيث أندروز، مدرب برينتفورد، عبر الموقع الرسمي للنادي: «سانجاريه يُجسِّد كل ما نريده في لاعبٍ من برينتفورد، داخل الملعب وخارجه. أعتقد أنه سيصبح لاعبًا محبوبًا جدًّا لدى الجماهير».

وأضاف: «كان الموسم الماضي مهمًّا للغاية بالنسبة له بعد فترات إعارةٍ، ساعدته في التطور. في لانس، قدَّم مستوياتٍ عاليةً وثابتةً مع فريقٍ أنهى الموسم في المركز الثاني بالدوري، وكانت مستوياته مع منتخب مالي مميَّزةً أيضًا حيث أصبح لاعبًا محوريًّا للغاية بالنسبة لهم».