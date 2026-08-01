رالي فنلندا.. حادث ينقل سائق تويوتا والمساعد إلى المستشفى

نُقِل الفرنسي سيباستيان أوجييه، سائق فريق تويوتا، ومساعده جوليان إنجراسيا إلى المستشفى، السبت، بعد خروجهما عن مسار طريقٍ ترابي داخل غابةٍ خلال رالي فنلندا الذي كانا يتصدَّرانه.

وكان بطل العالم للراليات تسع مرات يقود بسرعةٍ تصل إلى 130 كيلومترًا في الساعة عندما فقد السيطرة أثناء اجتياز سلسلةٍ من المنعطفات، ما أدى إلى انقلاب سيارته «تويوتا» مراتٍ عدة قبل اصطدامها بشجرةٍ.

وجاء في بيانٍ لبطولة العالم للراليات: «تمكَّن الثنائي من الخروج من السيارة بمفردهما، وكانا في وعيهما الكامل عندما نُقلا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية».

وذكر الفنلندي يوها كانكونن، نائب مدير فريق تويوتا، للتلفزيون الفرنسي، أنه تحدَّث إلى السائقين.

ونقلت قناة «كانال+» الفرنسية عنه قوله: «كان سيباستيان تحت وقع الصدمة أكثر من أي شيءٍ آخر، ولم يتعرَّضا لأي كسورٍ».

وعند وقوع الحادث، كان أوجييه يتصدَّر الرالي بفارق 20 ثانيةً، لكنَّ الويلزي إلفين إيفانز، زميله في تويوتا، بات يتصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 177 نقطةً متقدمًا بفارق 38 نقطةً على أوجيه بعد تسع جولاتٍ من أصل 14.