الفيصلي يكسب رابع التجارب

كسب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، السبت، رابع مواجهاته التجريبية بالفوز على بلتينشي السلوفيني 3ـ1 ضمن معسكره الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل الهدف الأول لـ «العنابي» عبد العزيز المقرن عند الدقيقة 33، وأضاف المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي الثاني «54»، واختتم الإسباني جايمي سيواني الثلاثية «89».

وكان الفيصلي دشن مواجهاته التجريبية بانتصارٍ كاسحٍ على تورنيششي السلوفيني 6ـ0، ثم خسر أمام بوليتكنيكا الروماني 3ـ4، وكسب اتحاد كلباء 2ـ1.

ويفتتح الفريق الموسم الجديد، 14 أغسطس الجاري، عندما يحلُّ ضيفًا على الهلال في ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.