سادس أكبر لاعب.. ويلبيك في مغامرة جديدة مع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، السبت، تعاقده مع المهاجم المخضرم داني ويلبيك لمدة موسمين قادمًا من فريق برايتون الأول لكرة القدم مقابل 5.85 مليون يورو، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت».

وفي سن 35 عامًا وثمانية أشهر، أصبح ويلبيك سادس أكبر لاعبٍ ينضمُّ إلى تشيلسي على مر التاريخ في قائمة التي تضمُّ 11 لاعبًا، تزيد أعمارهم عن الـ 30، ويتقدَّمهم حارس المرمى الأسترالي مارك شوارتزر بـ «40 -9»، من فولهام عام 2013، فيما يحتل المركز الأخير الإيطالي جيانلوكا فيالي من يوفنتوس بـ «31 -10» عام 1996، وفق موقع «ذا تشيلسي كورنيكل» the chelsea chronicle المهتم بأخبار النادي اللندني.

وسينضمُّ ويلبيك، الذي سجل 14 هدفًا في 40 مباراةً مع برايتون الموسم الماضي، إلى تشكيلة المدرب الإسباني تشابي ألونسو خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد في هونج كونج.

وقال ويلبيك في بيانٍ، نشره الموقع الرسمي للنادي: «سعيدٌ بالانضمام إلى نادٍ بهذا الحجم، وفي وقتٍ يبدو مثيرًا للغاية. أعرف بعض اللاعبين بالفعل، وقد أجريت محادثاتٍ رائعةً مع المدرب، وأشعر منذ الآن بهذا الانسجام مع النادي. أنا مستعدٌّ لبذل كل ما في وسعي من أجل الفريق، ولجعل كل مَن في تشيلسي وكذلك الجماهير يشعرون بالفخر».

وسُئِل اللاعب، الذي خاض 400 مباراةٍ في الدوري الممتاز، بينما كان يتجوَّل في ملعب تدريبات الفريق عن أول ما يتبادر إلى ذهنه عندما يفكر في تشيلسي، فأجاب: «الفوز والألقاب». مضيفًا: «هذه الفلسفة تلامسني لأنها شيءٌ أسعى إلى فعله كل يومٍ. أريد الفوز، والتحسُّن، والتطور، وهذا نادٍ ذو تاريخٍ عريقٍ. تشيلسي فاز بعديدٍ من الألقاب، وهذا أمرٌ أريد أن أسعى إليه بشدةٍ أيضًا».

واستطرد اللاعب: «لقد نشأت محاطًا بالفائزين. كان هناك شخصياتٌ عظيمةٌ من حولي. كنت أراقب زملائي في الفريق عندما كنت أصغر سنًّا لأرى كيف يستعدون للتدريب، وكيف يستريحون، وكيف يسترخون، وماذا يأكلون، وغير ذلك. كل شيءٍ له دورٌ هنا. إنه تأثيرٌ تراكمي بسيطٌ، وقد شكَّلوا لي مثالًا يحتذى به، لذا لطالما كانت لدي معاييرُ عاليةٌ».

وتابع داني: «أنا أصل إلى المرحلة الأخيرة من مسيرتي المهنية، وما زلت متعطشًا للنجاح، ومتحمسًا كما كنت دائمًا، ومستعدًّا لبذل كل ما في وسعي في هذا الفصل التالي».

واستهلَّ ويلبيك مسيرته في أكاديمية مانشستر يونايتد، وانضمَّ إلى الفريق الأول عام 2008، وفاز بالدوري تحت قيادة المدرب أليكس فيرجسون، إضافةً إلى لقبين في كأس رابطة الأندية المحترفة، وفي 2014 تحوَّل إلى أرسنال، وسجل له 32 هدفًا في 126 مباراةً بجميع المسابقات خلال خمسة أعوامٍ قبل أن يقضي موسمًا واحدًا مع واتفورد، وينتقل بعدها إلى برايتون في 2020، ويصبح لاعبًا أساسيًّا.

أمَّا مع المنتخب الإنجليزي، فسجل 16 هدفًا في مسيرته الدولية التي امتدت ثمانية أعوامٍ.