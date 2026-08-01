هجر يختبر القادسية

يخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم مواجهةً تجريبيةً أمام هجر، الأحد، استعدادًا للموسم الجديد، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وتأتي مباراة هجر بطلبٍ من المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، إذ طلب خوض لقاءٍ تجريبي أخير قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

وكان القادسية وصل، الإثنين الماضي، إلى الخُبر عقب نهاية معسكره الإعدادي الذي نُظِّم في مدينة جيرونا الإسبانية، ولعب فيه ثلاث مواجهاتٍ تجريبية.

وخاض الفريق مباراتين أمام جيرونا وأوفيدو الإسبانيين، انتهتا بالتعادل السلبي بينما خسر أمام ليفاني 0ـ1.

ويدشن القادسية موسمه الجديد بمواجهة الشباب، 13 أغسطس الجاري، على ملعب SHG أرينا في الرياض، العاصمة السعودية.