بالطقم الجديد.. النصر يخسر كأس أمادورا

خسر فريق النصر الأول لكرة القدم أمام أستريلا أمادورا البرتغالي 2ـ4، السبت، في ثالث مبارياته التجريبية ضمن معسكره الجاري في لشبونة، العاصمة البرتغالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل هدفي النصر عبد الله الحمدان، والعراقي حيدر عبد الكريم.

وجرت المباراة على كأس مدينة أمادورا التي استحدثتها إدارة الفريق البرتغالي، يوليو الماضي، حتى تكون تقليدًا سنويًّا ثابتًا لتقديم اللاعبين الجدد للجماهير قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وبدأ الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق النصراوي، المباراة بالتشكيلة الأساسية التي فازت على ميريدا الإسباني 2ـ0، الإثنين الماضي، وتألَّفت من البرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، سالم النجدي، نادر الشراري، الفرنسي محمد سيماكان، سعد الناصر، علي الحسن، سامي النجعي، البرازيلي أنجيلو جابرييل، سعد حقوي، عبد الرحمن سفياني ومحمد مران.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي بينتو، حارس مرمى النصر، بالبطاقة الحمراء بعد تدخُّله على أحد مهاجمي الفريق البرتغالي على حافة منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أجرى الأسترالي تسعة تغييراتٍ، تضمنت دخول عبد الرحمن العتيبي، راكان الغامدي، الإسباني إينيجو مارتينيز، عبد الله الخيبري، عبد الله الحمدان، عواد أمان، عبد الملك الجابر، ماجد قشيش والعراقي حيدر عبد الكريم.

وخاض الفريق النصراوي المباراة بالطقم الأساسي للموسم الجديد «الأصفر الكامل» من تصميم شركة أديداس.

وكان الأصفر العاصمي خسر المباراة التجريبية الأولى أمام الفريق الثاني في نادي بنفيكا البرتغالي 1ـ2، وبعدها فاز على ميريدا الإسباني 2ـ0.

ويختتم النصر معسكره بلقاء ألميريا الإسباني، الإثنين، ثم يعود إلى الرياض لاستكمال التحضيرات تأهبًا لملاقاة الفتح، 15 أغسطس الجاري، في بداية حملة دفاعه عن لقب دوري روشن السعودي.