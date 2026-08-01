بعد الراحة.. الاتفاق يعود بمناورة

عاود لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تدريباتهم، السبت، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد بعد أن تمتَّعوا براحةٍ عقب نهاية المعسكر الخارجي في إسبانيا.

واستهلَّ الأسترالي آرثر بوباس، مدرب الفريق، الحصة بتمارينَ في صالة الحديد، تضمَّنت الجوانب البدنية، ورفع المعدل اللياقي، ثم فرض على اللاعبين جملًا فنيةً وتكتيكيةً على ملعب النادي، واختتم التدريبات بمناورةٍ، تركَّزت على تطبيق عددٍ من الأفكار التي يسعى إلى اعتمادها خلال المباريات الرسمية.

وكان الاتفاق لعب أربع مبارياتٍ تجريبية خلال معسكره في إسبانيا، فاز في اثنتين منها أمام كوستا سيتي الإسباني 8ـ0، وجوهور دار التعظيم الماليزي 3ـ2، فيما تعادل سلبًا مع يورك سيتي الإنجليزي، وخسر من إلدينسي الإسباني 1ـ3.

ويستهلُّ الفريق الشرقي مشواره في الموسم الجديد بلقاء ضيفه الرياض، 14 أغسطس، على ملعبه في الدمام ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.