كوناتي يعزز صفوف الحزم

وقَّعت إدارة الحزم مع الغيني موري كوناتي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد، وفق ما نشره النادي عبر منصة «إكس»، السبت.

واستقطب الحزم لاعب الوسط الدفاعي بصفقة انتقالٍ حرٍّ بعد نهاية عقده مع ميخلين البلجيكي الموسم الماضي.

وبدأ كوناتي مسيرته الكروية متأخرًا نسبيًّا في عمر 22 عامًا بعد انتقاله إلى ألمانيا للدراسة حيث انطلقت رحلته الاحترافية مع نادي ألفتر قبل أن يُمثِّل تو إس إرندتيبروك، ثم يتحوَّل إلى بوروسيا دورتموند «الثاني» عام 2018، ويشارك معه في دوري الدرجة الثالثة الألماني، ويُقدِّم مستويات مميَّزةً، لفتت أنظار الأندية البلجيكية.

وصيف 2019، انتقل اللاعب إلى سينت ترويدن البلجيكي، ودافع عن ألوانه في أربعة مواسم قبل أن يُمثِّل ميخلين في 2023.

وعلى الصعيد الدولي، يحمل كوناتي خبرةً مع منتخب غينيا الأول منذ عام 2020 حيث شارك في 20 مباراةً دوليةً، كما مثَّل بلاده في نسختَي كأس الأمم الإفريقية 2022 و2024.