لمسات القادسية

أكمل فريق القادسية الأول لكرة القدم تحضيراته بمقر النادي في الخُبر تحت قيادة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز قبل انطلاق الموسم الجديد (المركز الإعلامي - القادسية)