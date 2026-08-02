رابطة اللاعبين لـ «الرياضية»: نجهز المحترفين.. ونزوّد الأندية بالتقارير

أكد لـ «الرياضية» مسؤولو رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، أن المعسكر الإعدادي الصيفي يُمثِّل منصةً لتهيئة اللاعبين المحترفين غير المرتبطين بعقودٍ، ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتعزيز فرص انتقالهم إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكر لـ «الرياضية» مشاري المقبل، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم، أن الرابطة تحرص على إيصال مخرجات المعسكر إلى جميع الأندية، وقال: «نشارك التقارير الفنية مع جميع الأندية بمختلف الدرجات فور نهاية المعسكر».

وأضاف: «معيار نجاحنا الحقيقي، هو التحاق جميع اللاعبين بالأندية».

من جانبه، قال محمد السهلاوي، رئيس مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم: «لدينا معاييرُ محددةٌ لضم اللاعبين، ونعمل على تأهيلهم بالكامل للالتحاق بالأندية».

وأردف: «بعد نهاية المعسكر نرسل بيانات اللاعبين، ومقاطع الفيديو للأندية لتعزيز فرص التعاقد معهم».

في حين، أشار صفوان المولد، عضو مجلس إدارة الرابطة، إلى أن النسختين الماضية والجارية حقَّقتا نتائجَ إيجابيةً، وتابع: «المعسكر يتضمَّن برامجَ تدريبيةً، ومحاضراتٍ توعويةً عن المنشطات والتوعية الفكرية للاعبين»، مؤكدًا أن هذه البرامج تسهم في إعداد اللاعب داخل الملعب وخارجه.

من جهته، قال أسامة برناوي، مدرب رابطة لاعبي كرة القدم: «نركز على قوة شخصية اللاعب وتركيزه وإيجابيته داخل الملعب».

وأكمل: «جميع اللاعبين قادرون على المشاركة مع الأندية، وما يحتاجون إليه، هو الفرصة والثقة».

وانطلق المعسكر الإعدادي الصيفي الذي تُنظِّمه رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين في مدينة أبها 25 يوليو الماضي، ويستمر حتى 5 أغسطس الجاري على ملاعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ومشاركة لاعبين محترفين غير مرتبطين بعقودٍ.

ويتضمَّن المعسكر تدريباتٍ فنيةً وبدنيةً، واختبارات تقييمٍ، ومحاضراتٍ توعويةً. وستُرسل التقارير الفنية، وبيانات اللاعبين إلى الأندية بمختلف درجاتها بختامه لتعزيز فرص التعاقد معهم.