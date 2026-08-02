ويلبيك.. تجربة جديدة

بدأ المهاجم المخضرم داني ويلبيك تجربةً جديدةً مع فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، وهو في عمر 35 عامًا وثمانية أشهر بعد أن خاض 400 مباراة في الدوري الممتاز مع ناديه الأم مانشستر يونايتد، وأرسنال، وواتفورد، وبرايتون. ووقَّع اللاعب، الذي مثَّل المنتخب الإنجليزي في 24 مباراةً وسجل له 16 هدفًا، على عقدٍ لمدة موسمين. ويُعدُّ ويلبيك سادس أكبر لاعبٍ ينضمُّ إلى الفريق اللندني بعد الأسترالي مارك شوارتزر، حارس المرمى، بـ «40 -9» من فولهام عام 2013 (المركز الإعلامي - تشيلسي)