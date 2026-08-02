بيسيوو يبدأ رحلة برشلونة بتحدي «فريولي»

شارك الجناح البلجيكي الشاب جيسي بيسيوو في أول حصةٍ تدريبيةٍ له مع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الذي يستعدُّ لخوض بطولةٍ تجريبيةٍ ثلاثيةٍ.

وكان برشلونة وقَّع، الجمعة، مع اللاعب «18 عامًا» عقدًا يمتدُّ حتى 2031 قادمًا من كلوب بروج، ليصبح ثالث لاعبٍ بلجيكي ينضمُّ إلى صفوف النادي الكاتالوني تاريخيًّا بعد المهاجم فيرناند جويافيرتس «1962ـ1965»، والمدافع توماس فيرمايلين.

وانضمَّ جيسي إلى زملائه الجدد بملعب «سانت جورج بارك» في مدينة بيرمنجهام الإنجليزية حيث يُنظِّم برشلونة معسكره الإعدادي.

وظهر بيسيوو دقائقَ معدودةً في التدريبات الجماعية قبل أن يواصل العمل الفردي تمهيدًا للانخراط الكامل في مجموعة المدرب الألماني هانزي فليك حيث سيواجه الكاتالوني شهرًا مزدحمًا بالمباريات.

وسيشارك برشلونة، السبت، بالبطولة التي تُجرى في مدينة أوديني الإيطالية على النسخة الأولى من كأس «فريولي فينيسيا جوليا» إلى جانب نوتنجهام فورست الإنجليزي، وأودينيزي الإيطالي.

وهذه المرة الأولى منذ 24 عامًا التي يلعب فيها برشلونة في بطولةٍ تضمُّ أكثر من فريقٍ منذ تلك التي نظَّمها أياكس أمستردام الهولندي عام 2002 بمشاركة مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبارما الإيطالي.

وسيكون الاختبار النهائي للفريق الإسباني في كأس «خوان جامبر» الذي ينظِّمه سنويًّا، ويستضيف فيه هذه المرة الأهلي المصري، الأربعاء 19 أغسطس، ثم يخوض بعدها ثلاث مبارياتٍ في الدوري الإسباني، ابتداءً من 23 من الشهر ذاته أمام إلتشي، وأتلتيك بلباو، ورايو فايكانو.