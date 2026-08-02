ميسي يعود.. وكولومبوس يوقف ميامي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، إلى منافسات دوري «أم أل أس» صباح الأحد، وذلك في ظهور أول بعد مشاركته في مونديال 2026، ودخل بديلًا في الشوط الثاني خلال التعادل مع كولومبوس كرو بنتيجة 2ـ2.

وبعد أكثر من 10 أيام من خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي المونديال الذي استضافته أمريكا الشمالية، ركض ميسي في الملاعب مرة أخرى، ودخل المباراة في الدقيقة 53 وسط ترحيب كبير من جماهير ملعب «نو ستاديوم» في ميامي، لكن الأسطورة المتوّج باللقب المونديالي 2022 في قطر، لم يتمكن من الاحتفال بعودته بهدف، واكتفى بالتسديد مرتين خارج المرمى.

وافتتح الأوروجوياني لويس سواريز التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 16، محرزًا هدفه السابع في آخر أربع مباريات.

وأدرك كولومبوس التعادل 1ـ1 في الدقيقة 34 بعد هدف عكسي سجله البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ميامي الجديد، الذي سبق وأن مثّل مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

وعاد سواريز ليلعب دور الممرر الحاسم، ممهدًا الطريق أمام اليوناني نواه ألين، ليمنح ميامي التقدم 2ـ1 برأسية قبل نهاية الشوط الأول، لكن الإسباني برايس منديس، لاعب الوسط، الذي خاض مباراته الأولى مع كولومبوس بعد انتقاله من ريال سوسييداد، سجل هدف التعادل الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 84.

وأوقف التعادل سلسلة انتصارات إنتر ميامي التي بلغت 6 مباريات متتالية، لكنه حافظ على المركز الثاني في المنطقة الشرقية، خلف ناشفيل الذي تعادل بدوره مع دي سي يونايتد 2ـ2.

وفي المنطقة الغربية، بقي لوس أنجليس إف سي وفانكوفر وايتكابس متساويين في الصدارة بعدما تعادلا 1ـ1 على ملعب «بي سي بلايس» في فانكوفر.

وواصل الكوري الجنوبي سون هيونج-مين التسجيّل، رافعًا رصيده إلى أربعة أهداف في أربع مباريات عندما منح لوس أنجليس التقدم في الدقيقة 37.

وأدرك الألماني توماس مولر، نجم فانكوفر، التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 76.