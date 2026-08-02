دورة لوس كابوس.. جيا يخطف اللقب الأول

أحرز الفرنسي أرتور جيا، لاعب التنس، المصنف 127 عالميًا، لقبه الأول في دورات المحترفين، وذلك بعد تغلبه في نهائي دورة لوس كابوس المكسيكية لكرة المضرب «250 نقطة»، على الكندي دينيس شابوفالوف، بمجموعتين 6ـ3 و6ـ4، ليضمن دخوله نادي المئة الأوائل عالميًا في التصنيف المنتظر إعلانه الإثنين.

وقال اللاعب البالغ 21 عامًا، بعد تتويجه بلقب الدورة المكسيكية: «كنت متوترًا قبل هذا النهائي الأول في مسيرتي، لكن لدي خطة لعب التزمت بها، إرسالي وضربتي الأمامية عملا بشكل جيد طوال الأسبوع. أمر لا يصدق».

بعدما احترف اللعب 2025، وخاض معظم مبارياته على مستوى دورات التحدي «تشالنجر»، لم يسبق لجيا أن تجاوز الدور ربع النهائي على مستوى الدورات الرئيسة للمحترفين، وحقق أفضل نتائجه ببلوغه ربع نهائي مونبلييه في فبراير الماضي، وعند وصوله إلى لوس كابوس، لم يكن يملك سوى ثلاثة انتصارات فقط على هذا المستوى.

وقبل أربعة أسابيع من انطلاق بطولة فلاشينج ميدوز الأمريكية، أنهى جيا الدورة بأفضل صورة ممكنة، بعدما تغلب خلالها في ربع النهائي على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، المصنف 20 عالميًا.

وكان سيروندولو ثاني لاعب من بين العشرين الأوائل عالميًا يهزمه جيا هذا العام، بعد التشيكي ييري ليهيتشكا، الذي يحتل المركز 19 عالميًا، في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي.

وأمام شابوفالوف، حامل اللقب، فرض جيا أسلوبه طوال المجموعتين، وحسم المواجهة خلال ساعة و29 دقيقة.

وأصبح جيا سادس لاعب مولود بعد 2005 يحرز لقبًا في دورات المحترفين، إلى جانب البرازيلي جواو فونسيكا، والتشيكي ياكوب منشيك، والأمريكي ليرنر تيان، والإسباني رافايل خودار، والصيني شانج جونتشين.