الدرعية يودع أوروبا بالتعادل

تعادل فريق الدرعية الأول لكرة القدم، ونظيره العين الإماراتي 1ـ1، ظهر الأحد، في رابع مواجهاته التجريبية في معسكره الخارجي في إسبانيا، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

وأنهى الفريق الصاعد حديثًا إلى مصاف دوري روشن السعودي، معسكره الأوروبي الذي جرى على مرحلتين في السويد لمدة 14 يومًا، وإسبانيا 8 أيام.

وخاض الدرعية أربع مباريات تجريبية حيث تغلب على تريليبورج السويدي 4ـ1 وكسب إف إيه 2000 الدنماركي 2ـ0، وخسر أمام الريان القطري 1ـ2، وتعادل إيجابًا مع العين الإماراتي 1ـ1.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق مساء الأحد إلى الرياض، على أن يمنح البرتغالي برونو لاج مدرب الفريق، اللاعبين إجازة قبل العودة من جديد للتدريبات.

ويخوض الدرعية، السبت، مواجهته التجريبية الأخيرة أمام الخلود، على أن تستمر بعدها التدريبات اليومية، حتى موعد انطلاقة الموسم الجديد.

ويدشن الدرعية، أولى مبارياته في دوري روشن السعودي، أمام الأهلي 13 أغسطس الجاري، على أن يعقبها بخمسة أيام مواجهة ضد النصر في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

واختارت إدارة الدرعية، البرتغالي برونو لاج، لتولي الجهاز التدريبي للفريق، فيما أبرمت صفقتين أجنبيتين مع الجناح السنغالي كلايتن جاندي، والحارس البوسني نيوكلافاسيلي، وتعاقدت مع ثلاث صفقات محلية تقدمهم سعيد الربيعي، وهتان باهبري وقاسم لاجامي، وتم تجديد عقد وليد عبد الله حارس المرمى.