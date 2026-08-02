بعد 4 أعوام.. المهندس يصدح بـ«صوت الأرض»

يفتتح الفنان ماجد المهندس، أولى حفلات مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة في أبها، 7 أغسطس الجاري، وذلك بعد عودة المسرح إلى العمل إثر إغلاق استمر 4 أعوام، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف عسير 2026.

ويصاحب المهندس في الأمسية الطربية التي يحتضنها مسرح الفنان الراحل المُلقب بـ«صوت الأرض» فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، فيما تُطرح التذاكر، الأحد، عند الـ 09:00 مساءً عبر منصة «بلاتينوم لست».

وأعادت هيئة تطوير منطقة عسير تشغيل المسرح بعد استكمال أعمال ترميمه وتأهيله، ضمن مشروع استهدف المحافظة على هويته المعمارية، وقيمته التاريخية، إلى جانب تحديث التجهيزات الفنية والتقنية، ورفع كفاءة المرافق، واستكمال متطلبات السلامة بما يتوافق مع متطلبات التشغيل الحديثة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات استراتيجية تطوير منطقة عسير للحفاظ على الأصول الثقافية وإعادة توظيفها، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهةً ثقافية وسياحية، على أن يواصل المسرح استضافة الفعاليات الفنية والثقافية على مدار العام، بعد استئناف نشاطه عقب التوقف.