السبت.. حفل زفاف رونالدو وجورجينا

يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، والأرجنتينية جورجينا رودريجيز بزفافهما، السبت، في فونشال بجزيرة ماديرا، مسقط رأس النجم الكبير، وفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، الأحد.

وذكرت الصحيفة أن مراسم الزفاف ستبدأ في الـ 03:00 بعد الظهر على أن ينتقل المدعوون إلى فندق «سافوي بالاس» الفاخر ذي الخمسة نجوم، الذي يضم عدة مطاعم ومناطق ترفيهية.

وغاب القائد النصراوي عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد في لشبونة البرتغالية بعد تمتعه بإجازة عقب المونديال.

وبيّنت الصحيفة أن إدارة الفندق أبلغت النزلاء بأن طابقين كاملين إضافة إلى عدة مناطق ترفيهية ستكون مغلقة ومخصصة للزفاف السبت.

ويعد اختيار رونالدو «41 عامًا» العودة إلى فونشال قرارًا عاطفيًا عميقًا، فاللاعب الذي نشأ في أسرة فقيرة وشارك غرفة واحدة مع إخوته، غادر الجزيرة في سن الحادية عشرة للانضمام إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة. واليوم، وبعد أن أصبح أحد أغنى الرياضيين في العالم بثروة تُقدر بين 1.2 و1.4 مليار دولار، يعود إلى مسقط رأسه الذي يضم مجسمًا برونزيًا تكريمًا له وفندقًا يحمل اسمه.

التقى رونالدو بجورجينا «32 عامًا»، الإسبانية-الأرجنتينية الأصل، للمرة الأولى 2016 عندما كانت تعمل مساعدة مبيعات في متجر جوتشي بمدريد.

وبعد ثمانية أعوام من العلاقة، تقدم لها بطلب الزواج في أغسطس 2025 في لحظة عفوية نحو الساعة الواحدة صباحًا، بحضور ابنتيه.

وكشفت جورجينا الخبر على «إنستجرام» معلّقة بكلمة «نعم، أقبل».

وكان رونالدو قد صرح سابقًا في مقابلة مع بيرس مورجان بأنه يأمل في الزواج بعد كأس العالم 2026 حاملًا كأس البطولة، قائلًا: «سأتزوجها لأنني أعتقد أن الوقت مناسب.. ليس فقط لأنها أم أطفالي، بل لأنها الشخص الذي أحبه أكثر من أي شيء».

وخرجت البرتغال من البطولة في دور الـ16 على يد إسبانيا الفائزة باللقب.

وللزوجين ابنتان هما ألانا وبيلا، واستقبلا توأمين هما إيفا ماريا وماتيو، ولدى رونالدو أيضًا ابنه البكر كريستيانو جونيور من علاقة سابقة.

وقد أظهر الزوجان أخيرًا خواتمهما الماسية الضخمة أثناء قضائهما إجازة عائلية في مايوركا والبرتغال.