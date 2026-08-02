برنتفورد يخطف سانجاري بصفقة تاريخية

أبرم نادي برنتفورد الإنجليزي، صفقة غير مسبوقة في تاريخه، بعد تعاقده مع المالي مامادو سانجاري، لاعب وسط فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، في صفقة قياسيّة قُدّرت بـ52 مليون دولار.

ووقّع سانجاري عقدًا لمدة خمسة أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي.

وساعد اللاعب البالغ 24 عامًا، فريقه السابق على احتلال المركز الثاني في الدوري الفرنسي، وإحراز لقب الكأس المحلية في الموسم الماضي.

وقال الإيرلندي كيث أندروز، مدرب برنتفورد، بعد انتقال سانجاري :«إنه يجسد كل ما نريده في لاعب من برنتفورد، داخل الملعب وخارجه، أعتقد أنه سيصبح لاعبًا محبوبًا جدًا لدى الجماهير»

وأضاف كيث :«كان الموسم الماضي مهمًا للغاية بالنسبة له بعد فترات إعارة ساعدته على التطور، في لانس، قدم مستويات عالية وثابتة مع فريق أنهى الموسم في المركز الثاني بالدوري، إضافة إلى ذلك، كانت مستوياته مع منتخب مالي مميزة، بعدما أصبح لاعبًا محوريًا للغاية بالنسبة لهم».

وانضم سانجاري، الذي خاض 16 مباراة دولية مع منتخب مالي، إلى لانس قادمًا من رابيد فيينا النمساوي العام الماضي، وشارك في 29 مباراة ضمن الدوري الفرنسي.