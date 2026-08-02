الأهلي.. رديف يجتاز الفحص وينتظر العرض

ينتظر المهاجم عبد الله رديف، وصول العرض الرسمي من إدارة الأهلي، الأحد، تمهيدًا لتوقيعه عقدًا احترافيًا يمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم أربعة مواسم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رديف البالغ من العمر 23 عامًا، اجتاز الفحوصات الطبية، التي خضع لها داخل مقر الأهلي يومي الجمعة والسبت، ويتبقى التوقيع والإعلان بشكل رسمي.

وكان حساب «الرياضية» على منصة «إكس» أعلن في 31 يوليو الماضي، عن حضور رديف إلى مقر الأهلي في جدة لبدء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى الفريق الأول.

وتدرج رديف، في الفئات السنية بنادي الهلال، قبل تصعيده إلى الفريق الأول الذي لعب معه 10 مبارياتٍ.

وسبق للهلال أن أعار رديف موسمًا إلى التعاون ثم الشباب و الاتفاق، ونصف موسمٍ إلى الفيحاء، قبل أن ينتهى عقده مع «الأزرق» ويصبح لاعبًا حرًّا.

ولعِب رديف 76 مباراةً على صعيد دوري روشن السعودي، أحرز خلالها ثمانية أهداف وصنع اثنين.