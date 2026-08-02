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تدريب صباحي

2026.08.02 | 04:12 pm
خاض المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، تدريبًا صباحيًا، ضمن برنامجه الإعدادي (المركز الإعلامي ـ الهلال)
تدريب صباحي

تدريب صباحي

تدريب صباحي