الدمام يحتضن هجر والقادسية

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام تجريبية فريق القادسية الأول لكرة القدم أمام هجر «درجة أولى»، مساء الأحد، استعدادًا للموسم الجديد، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وتأتي مباراة هجر بطلبٍ من المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، عقب اعتذار الفيصلي الأردني عن المواجهة التجريبية المتفق عليها، إثر إلغاء الأخير المعسكر التدريبي في الدمام.

وكان القادسية وصل، الإثنين الماضي، إلى الخُبر عقب نهاية معسكره الإعدادي، الذي نُظِّم في مدينة جيرونا الإسبانية، ولعب فيه ثلاث مواجهاتٍ تجريبية.

وخاض الفريق مباراتين أمام جيرونا وأوفيدو الإسبانيين، انتهتا بالتعادل السلبي، بينما خسر أمام ليفاني 0ـ1.

ويدشن القادسية موسمه الجديد بمواجهة الشباب، 13 أغسطس الجاري، على ملعب SHG أرينا في الرياض العاصمة السعودية.

فيما يلعب هجر مواجهته الأولى في دوري يلو، 18 أغسطس، في الأحساء.