بوجيندا يقترب من الفيصلي

يخضع الجناح الكونغولي الدولي ثيو بوجيندا إلى فحوص طبية، الأحد، قبل التوقيع رسميًا مع نادي الفيصلي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».



وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب وصل إلى مقر معسكر الفريق الصاعد إلى دوري روشن السعودي في سلوفينيا، السبت.

وشارك الدولي الكونغولي خلال مسيرته بـ 396 مباراة، سجل 87 هدفًا، وصنع 59، وتبلغ قيمته السوقية 3 ملايين يورو.

ولعب مع منتخب بلاده 40 مباراة منذ عام 2022، وسجل سبعة أهداف.

من جانب آخر، تعود بعثة الفريق إلى المجمعة، الأحد، بعد انتهاء معسكره الخارجي، ضمن برنامجه الإعدادي في سلوفينيا.

ويفتتح الفريق الموسم الجديد، 14 أغسطس الجاري، عندما يحلُّ ضيفًا على الهلال في ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.