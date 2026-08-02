«Team Spirit» يعتلي قمة «MSC» في المونديال الإلكتروني

تُوج فريق «Team Spirit» بلقب بطولة «MSC»، المنظمة ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعد انتصاره في المباراة النهائية على فريق «Yangon Galacticos»، ليحصد لقبه الأول في البطولة.

وجاء اللقب بعد مشوار تنافسي شهد تجاوز الفريق عددًا من أبرز المنافسين في الأدوار الإقصائية، قبل أن يحسم النهائي في سلسلة امتدت إلى 7 مواجهات وانتهت بنتيجة 4ـ3.

وشهدت نسخة 2026 من بطولة «MSC» مشاركة نخبة الفرق العالمية ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتنافست على جائزة مالية إجمالية بلغت 3 ملايين دولار، فيما حصل «Team Spirit» على مليون دولار، بعد تتويجه باللقب، إضافة إلى نقاط مهمة في سباق أندية كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار صعود «Team Spirit» على الساحة العالمية، بعدما نجح في ترجمة مستواه القوي طوال البطولة إلى لقب عالمي، ليختتم مشاركته في باريس، العاصمة الفرنسية، باعتلاء منصة التتويج، وإضافة إنجاز جديد إلى سجلات النادي.