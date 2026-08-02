النصر يعير ويسلي موسما إلى كروزيرو

وافق نادي النصر على إعارة البرازيلي ويسلي تيكسيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى فريق كروزيرو في بلاده، الموسم المقبل، وفقًا لما كشفت عنه مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وسيتحمل النصر جزءًا من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، التي وافق عليها المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو لإتمامها.

ولا يضع بوستيكوجلو، المعيّن حديثًا، الجناح البرازيلي في قلب خياراته الفنية، في وقتٍ يبحث فيه اللاعب، صاحب الـ 21 عامًا، عن فرص مشاركة أكبر.

وأعير ويسلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى ريال سوسيداد الإسباني، حيث شارك في خمس مباريات فقط.

ويمتد عقده مع النصر، الذي ضمَّه خلال صيف 2024 من كورينثيانز البرازيلي، حتى عام 2028.

وعلى مدى موسمٍ ونصف الموسم، مثّل اللاعب الفريق الأصفر في 40 مباراة، ضمن مختلف المسابقات، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع مثلها.