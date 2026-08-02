ليكساندرو.. أول أجانب الفتح

تعاقد نادي الفتح مع الروماني ميهاي ليكساندرو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بموجب عقد يمتد حتى 2028 بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع من ستيوا بوخارست حسبما أفاد النادي، الأحد.

ورحب النادي الأحسائي بالصفقة الجديدة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: وكتب: «رحبوا بالفتحاوي الجديد ليكساندرو ميهاي».

واوضح النادي أن هذه الصفقة تأتي ضمن خطط الاستراتيجية للادارة من اجل الارتقاء بمستوى الفريق وتحقيق تطلعات جماهيره.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلا عن مصادر خاصة في 19 يوليو الماضي ان إدارة الفتح توصلت إلى اتفاق نهائي مع الروماني ميهاي ليكساندرو، لكنها تنتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل إعلان الصفقة رسميا.

واصبح ليكساندرو لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاما أول الصفقات الأجنبية للفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

من جهته، عبر الروماني ليكساندرو عن سعادته البالغة بالانضمام إلى الفتح وخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الكروية، مؤكدا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي حماسه الكبير لارتداء شعار النادي وتقديم أفضل مستوياته داخل المستطيل الأخضر، والعمل جنباً إلى جنب مع زملائه اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الانتصارات وإسعاد محبي وعشاق الكيان الفتحاوي خلال المواسم المقبلة.

وشارك ميهاي صاحب الـ25 عاما مع ستيوا بوخارست في 30 مباراة الموسم الماضي، أحرز خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين.