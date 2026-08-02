بعد معسكر الهلال.. اليامي يبدأ التأهيل

يبدأ حمد اليامي، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، المرحلة الخاصَّة ببرنامجه التأهيلي الذي يتضمَّن الجري والإعداد البدني بعد ختام المعسكر الخارجي في النمسا والعودة إلى الرياض، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وطبقًا للمصدر ذاته، يواصل اللاعب برنامجه العلاجي بمتابعةٍ من الجهاز الطبي.

وكان اليامي خضع لعمليةٍ جراحيةٍ في الرضفة بالركبة في فنلندا، مارس الماضي، على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن.

وتعرَّض الظهير الأيمن «27 عامًا» للإصابة في رضفة الركبة خلال مباراة الفريق أمام التعاون، 24 فبراير الماضي، ضمن الجولة العاشرة المؤجَّلة من دوري روشن السعودي، وقبلها شارك في 27 مباراةً بمختلف المسابقات، وصنع هدفين، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ميدانيًّا، يختتم الفريق الهلالي معسكره الإعدادي في النمسا بمواجهةٍ تجريبيةٍ أمام الأهلي القطري، الإثنين، وبعدها تعود البعثة إلى الرياض للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.

ويفتتح الأزرق العاصمي موسمه، 14 أغسطس الجاري، عندما يستقبل ضيفه الفيصلي على ملعب المملكة أرينا في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.