سباق فرنسا.. فيبس تتوج بالمرحلة الثانية

كررت المتسابقة الهولندية لورينا فيبيس نجاحها في المرحلة الافتتاحية بتفوقها في الانطلاقة الحاسمة لتفوز بالمرحلة الثانية لسباق فرنسا للدراجات للسيدات، الذي ​جرى في جنيف الأحد، وتعزز صدارتها للترتيب العام.

وكانت فيبيس متسابقة فريق «إس.دي فوركس-بروتايم» أول من شن هجومًا من المجموعة عند اقتراب نهاية السباق الذي امتد لمسافة 147.9 كيلومترًا انطلاقًا من إيجل، وتمكنت الهولندية صاحبة الـ27 عامًا من التغلب بسهولة على منافساتها، وكان لديها متسع من الوقت لرفع ذراعيها احتفالًا قبل عبور خط النهاية.

وقالت فيبيس، التي ‌حققت فوزها السابع ‌في مرحلة للسباق، وهو الانتصار ​الأول ‌لها ⁠وهي ترتدي ​القميص الأصفر: «كنت ⁠أعلم أن الأمر يعود إليّ لإيجاد طريقي الخاص».

وأضافت: «وجدت مجموعة جيدة لأتبعها، وتمكنت من الانطلاق، على ما أعتقد، قبل نحو 200 متر من خط النهاية، ثم تمكنت ببساطة من بدء الهجوم».

وجاءت الإيطالية إليسا بالسامو «من فريق ليدل-تريك» في المركز الثاني متقدمةً على الهولندية ماريان فوس صاحبة الـ39 عامًا.

وحصلت فيبيس ⁠على مكافأة زمنية قدرها 10 ثوانٍ لفوزها ‌بالمرحلة، وتحتل الآن صدارة الترتيب ‌العام بفارق 14 ثانية عن ​كيمبرلي لو كورت من موريشيوس، ‌بينما تأتي الفائزة بلقب عام 2023 ديمي فوليرينج ‌في المركز الثالث متأخرة بفارق ثانيتين إضافيتين.

وتنطلق المرحلة الثالثة الإثنين وتمتد لمسافة 156.5 كيلومترًا من جنيف إلى بوليني في فرنسا.