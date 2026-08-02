كولو مواني ينضم إلى يوفنتوس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، انتقال راندال كولو مواني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، رسميًا إلى يوفنتوس الإيطالي.

ولم يحظَ اللاعب صاحب الـ27 عامًا بفرص لعب كثيرة تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي خلال الموسم الثاني في باريس.

وقضى كولو مواني النصف الثاني من موسم 2024-2025 معاراً ليوفنتوس، إذ أحرز خلالها 8 أهداف في 16 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى توتنام الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم 2025-2026.

ويعود الفرنسي الذي حل وصيفًا لمونديال 2022 مع منتخب بلاده إلى يوفنتوس هذه المرة في صفقة انتقال نهائية.

ويضاف رحيل كولو مواني عن خط الهجوم الباريسي إلى انتقال الكوري الجنوبي لي كانج-إن إلى أتلتيكو مدريد الإسباني والبرتغالي جونزالو راموس إلى ميلان الإيطالي.

من جهة أخرى، عزز يوفنتوس الذي يغيب عن أبطال أوروبا الموسم المقبل نتيجة إنهائه الدوري الإيطالي في المركز السادس، هجومه بالبوسني الشاب كريم علايبيجوفيتش الذي شارك في المباريات الأربع لبلاده في مونديال 2026.

ووقع ابن الـ18 عامًا مع يوفنتوس لخمسة أعوام حتى 30 يونيو 2030 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، وفق ما أعلن النادي الإيطالي الذي كشف عن أن قيمة الصفقة 30 مليون يورو، على أن يدفع هذا المبلغ «على مدى أربعة أعوام مالية، إضافة إلى تكاليف ملحقة تصل إلى مليوني يورو».