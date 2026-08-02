النجم الساحلي يتعاقد مع أوشيجبو 3 مواسم

أعلن ​النجم الساحلي، المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الأحد، تعاقده مع النيجيري ‌أمبروز أوشيجبو، لاعب الوسط، ‌لمدة ​ثلاثة ‌مواسم.

وذكر ⁠النادي ​التونسي عبر ⁠حسابه في «فيسبوك»: «رسميًّا، أمبروز أوشيجبو يعزز صفوف النجم الرياضي الساحلي. مدة العقد ثلاثة مواسم». لكنَّه لم ⁠يكشف عن ‌القيمة المالية ​للتعاقد.

وسبق ‌للاعب، البالغ 22 عامًا، تمثيل الخلود السعودي على سبيل الإعارة عام 2025، لكنَّ تجربته لم تستمر طويلًا، إذ خاض مباراةً رسميةً واحدةً، كانت أمام القادسية في دوري روشن.

وكان النجم الساحلي تعاقد، الجمعة ⁠الماضي، مع عزمي جومة، الظهير الأيسر، لمدة موسمين.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري التونسي.