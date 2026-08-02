الأهلي يعود.. وسانتوس يقود التدريبات

قاد البرتغالي روي سانتوس، مدرب فريق الأهلي تحت 21 لكرة القدم، تدريبات الفريق الأول التي استؤنفت، الأحد حسب ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتولى سانتوس مهمة تدريب الفريق الأهلاوي مع طاقمه الذي يضم محمد مسعد بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفًا للألماني ماتياس ياسله الذي استقال من منصبه.

وعاود الفريق الجداوي تحضيراته بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة 4 أيام عقب ختام معسكر خارجي على مرحلتين في النمسا والبرتغال استمر 25 يومًا، وخاض خلاله 6 مواجهات تجريبية انتهت واحدة بانتصاره على إف سي بينزجاو 8-0، وتعادل في مباراتين يو أفي 2-2 وفولهام 1-1، فيما خسر ثلاثة أمام هولشتاين 1-4، وفيتوريا جيماريش 1-3، وبورتيمونينسي 0-2.

ويدشن الأهلي مشواره في الموسم الجديد بلقاء الدرعية في 13 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.