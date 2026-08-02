في ختام المعسكر.. الفيحاء يطارد الفوز الأول

أتمَّ فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، مساء الأحد، استعداداته لمواجهة أم صلال والدحيل القطريين، الإثنين، في مباراتين تجريبيتين، تختتمان معسكره الإعدادي في هولندا، الذي تخلَّلته أربع تجريبياتٍ أخرى دون أي فوزٍ.

ويحتضن ملعب نيفو سبارتا، في بلدة زالتبومل، المباراتين اللتين تجهَّز الفريق لهما بأداء حصتين تدريبيتين، صباح ومساء الأحد، مزجتا بين الشقَّين البدني والفني.

وركز البرازيلي فابيو كاريلي، المدرب الجديد، على تعزيز جاهزية اللاعبين، ورفع مستوى الانسجام بينهم.

واشتملت الحصة التدريبية المسائية على تطبيقاتٍ خاصَّةٍ بالتنظيم الدفاعي والهجومي خلال الكرات الثابتة، واختُتِمَت بتمارينَ مكثفةٍ على التسديد المباشر في مواجهة المرمى.

وتنطلق مواجهة الفيحاء وأم صلال في الـ 03:00 مساءً بتوقيت الرياض، وتبدأ مباراة الدحيل في الـ 07:00 مساءً.

وبعد المحطة الختامية للمعسكر، يعود الفريق إلى السعودية، الثلاثاء، لبدء مرحلةٍ أخيرةٍ من الإعداد للموسم الجديد، الذي ينطلق الخميس بعد المقبل، 13 أغسطس الجاري.

وبدأ المعسكر 14 يوليو الماضي، وشهِد أربع تجريبياتٍ أخرى، أسفرت، على الترتيب، عن الخسارة 0ـ7 من نيينخن الهولندي، والتعادل 0ـ0 مع ويسترلو البلجيكي، و1ـ1 مع أبويل نيقوسيا القبرصي، والخسارة 0ـ2 من دن بوش الهولندي.