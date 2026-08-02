«المسرح والفنون» تطلق مبادرة العمل والتعلّم 4

أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية، الأحد، النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلّم المسار الدولي لعام 2026، بمشاركة مجموعة من الممارسين المسرحيين السعوديين في المجالات التقنية للمسرح، رحلة مهنية وتدريبية تمتد بين مدينتي مدريد وأثينا تستمر حتى 8 نوفمبر المقبل.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تهدف المبادرة إلى توفير تجربة عملية متكاملة تجمع التعلّم بالممارسة، والتفاعل المباشر مع المؤسسات والخبرات المسرحية العالمية، متضمنةً عددًا من المحطات التدريبية والأنشطة المتخصصة التي تهدف إلى إثراء التجربة المهنية للمشاركين، وتعزيز أثرها في مساراتهم المستقبلية في مجالات الإخراج، وتصميم الإضاءة، وتصميم الصوت، وتصميم الديكور، والسينوغرافيا، إلى جانب التعرف على تقنيات متقدمة داخل بيئات احترافية.

وتسهم المبادرة في تطوير المهارات الفنية والإدارية والإنتاجية للمشاركين، إلى جانب بناء شبكة من العلاقات المهنية، والتعرّف على أحدث الممارسات العالمية في قطاع المسرح.

وأكدت الهيئة أن مبادرة العمل والتعلّم تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تعكس التزامها المستمر بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإعداد ممارسين مسرحيين قادرين على الاستفادة من التجارب الدولية، ونقل المعرفة والخبرات إلى القطاع المسرحي المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الثقافي.