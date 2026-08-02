العقيدي يتمسّك بالرحيل

رفض نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، عرض إدارة ناديه لتجديد عقده مفضِّلًا الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو الانتظار حتى دخوله الفترة الحرَّة، يناير المقبل، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النصر فتحت باب التفاوض مع الحارس الدولي في الأيام الماضية رغبةً منها في تمديد عقده، الذي ينتهي صيف 2027، لكنَّ العقيدي أبلغ مسؤولي النادي بعدم رغبته التجديد في الوقت الراهن، متمسِّكًا بخيار الرحيل.

وذكر أن الإدارة بدأت، بالتنسيق مع مشعل السفاعي، وكيل أعمال حارس المرمى، دراسة العروض المقدَّمة إليه، إضافةً إلى مناقشة الأندية الراغبة في التعاقد معه تفاديًا لرحيله دون مقابل مالي عند دخوله الفترة الحرَّة، التي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

وكشف المصدر عن أن النصر تلقَّى أكثر من عرض رسمي للاستفادة من خدمات العقيدي في فترة الانتقالات الصيفية، يتقدَّمها عرض الفتح الذي تضمَّن تحوُّله إلى الفريق الأحسائي مقابل انضمام سعيد باعطية، الظهير الأيمن، إلى صفوف الأصفر العاصمي، هذا إلى جانب عرض آخر من الشباب، اشتمل على صفقة تبادلية، يدخل فيها همام الهمامي.

ولم تتجاوب إدارة النصر مع العرضين، إذ رأت أن المقابلَين المالي والفني لا يتناسبان مع قيمة الحارس الدولي.

وأكد المصدر، أن الإدارة النصراوية أبلغت الحارس بأن عرض التجديد سيبقى موجودًا، ويتضمَّن راتبًا سنويًّا أعلى من عقده الحالي إذا ما أراد التراجع عن قراره.

وتدرَّج العقيدي، البالغ 26 عامًا، في الفئات السنية للنصر قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 2019، كما خاض تجربتَين على سبيل الإعارة مع الطائي، والفتح، ثم عاد إلى صفوف الأصفر العاصمي من جديد.

وشارك حارس المرمى بصورة منتظمة مع الفريق في النصف الأول من الموسم الماضي، لكنَّه فقد مركزه الأساسي عندما فضَّل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الاعتماد على البرازيلي بينتو ماثيوس في خانته.

وخاض العقيدي بقميص النصر 53 مباراةً رسميةً في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 55 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراةً، وفقًا لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، كما أسهم في تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، إضافةً إلى كأس الملك سلمان للأندية العربية.