مصدر أهلاوي لـ«الرياضية»: البريكان مستمر

أكد لـ «الرياضية» مصدرٌ رسمي في النادي الأهلي تمسُّك الإدارة باستمرار فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، نافيًا صحة ما يتردَّد بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر المصدر ذاتها، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث خاص بـ «الرياضية»: «فراس البريكان جزءٌ مهمٌّ من مشروع الأهلي، وكل ما يتم تداوله بشأن مغادرته خلال فترة الانتقالات الصيفية غير صحيح».

ونفى وجود شرط جزائي في عقد اللاعب، مشيرًا إلى أنه يمتدُّ حتى صيف 2028، ولا يتضمَّن أي بند يسمح برحيله مقابل قيمة مالية محدَّدة.

وبدأ البريكان مسيرته مع الفئات السنية في النصر، وصعد إلى الفريق الأول عام 2017، وأسهم في تتويجه بلقب دوري المحترفين موسم 2018ـ2019، وكأس السوبر السعودي 2020 قبل انتقاله إلى الفتح صيف 2021.

وشهدت تجربته مع الفتح تطورًا لافتًا، إذ سجل 33 هدفًا، وصنع تسعة خلال 65 مباراةً في مختلف المسابقات، ما دفع الأهلي إلى التعاقد معه صيف 2023 بعقد طويل الأمد.

وخلال رحلته مع الفريق الغربي أسهم اللاعب في تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وكأس السوبر السعودي.

ولعب البريكان 127 مباراةً مع «النخبوي»، سجل فيها 30 هدفًا، وقدَّم 17 تمريرةً حاسمةً في مختلف المسابقات.