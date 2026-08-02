ألكمار يتوّج بلقب السوبر الهولندي

اكتسح فريق ألكمار الأول لكرة القدم 4ـ0 نظيره أيندهوفن، الذي لعب بعشرة لاعبين، ليُحرز لقب كأس السوبر المحلية «درع يوهان كرويف»، الأحد.

والمباراة هي الافتتاحية ‌للموسم الجديد في ‌هولندا، وتُلعَب ‌بين ⁠بطلَي ​الدوري والكأس ⁠في الموسم الماضي.

وتعرَّض جوي فيرمان للطرد بعد تسع دقائق من البداية بسبب ضربه ميكس ميردينك، لاعب ألكمار، في وجهه، ليضع ⁠بطل الدوري تحت الضغط ‌على أرضه، ‌ويمنح ألكمار أفضليةً، ​سارع في ‌الاستفادة منها.

وسجل ميردينك، واضعًا ‌ضمادةً على جانب وجهه، الهدف الأول بضربة رأسٍ في الدقيقة 25، وأضاف ‌ويسلي باتاتي، وإيليا ديكسترا، ورو زانجيلو دال ثلاثة أهدافٍ أخرى ⁠خلال ⁠15 دقيقةً في الشوط الثاني.

وحصد ألكمار، بطل كأس هولندا الموسم الماضي، لقب كأس السوبر للمرة الأولى منذ عام 2010.

وتُوِّج أيندهوفن بأربعة ألقابٍ في آخر خمس نسخٍ للبطولة التي تُشكِّل ​افتتاح منافسات ​الموسم الجديد.