تجريبيّا.. القادسية يكتسح هجر بخماسية

اكتسح فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره هجر «درجة أولى» 5ـ1 في المواجهة التجريبية التي جمعتهما، الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وافتتح الإيطالي ماتيو ريتيجي النتيجة للقادسية، وعزَّز الفريق تقدُّمه بهدفٍ عكسي، سجله أحد لاعبي هجر بالخطأ في مرماه، وأضاف محمد أبو الشامات الهدفين الثالث والرابع، واختتم البرتغالي أوتافيو مونتيرو المهرجان بالخامس.

ودخل الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، المباراة بتشكيلٍ مكوَّنٍ من أحمد الكسار في حراسة المرمى، الإسباني ناتشو فيرنانديز، جهاد ذكري، الأوروجوياني جاستون ألفاريز، الألماني جوليان فايجل، محمد أبو الشامات، الأوروجوياني ناهيتان نانديز، الغاني بونسو باه، مصعب الجوير، البرتغالي أوتافيو مونتيري والإيطالي ماتيو ريتيجي.

وجرت المباراة ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيرات الفريق بعد ختام معسكره الخارجي في مدينة جيرونا الإسبانية الذي خاض خلاله ثلاث مبارياتٍ تجريبية، انتهت اثنتان منها بالتعادل السلبي مع جيرونا وأوفيدو، بينما خسر أمام ليفاني 0ـ1.

ويخوض الفريق القدساوي مباراته الرسمية الأولى في الموسم الجديد، 13 أغسطس الجاري، عندما يحلُّ ضيفًا على الشباب في ملعب «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.

أمَّا هجر، فيفتتح موسمه بلقاء جدة، 23 من الشهر ذاته، على ملعبه في الأحساء ضمن الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.