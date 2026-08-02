«أنسنة الطرق» تعزز الجذب السياحي في أبها

تواصل أمانة منطقة عسير، ممثلةً بوكالة المشاريع والبنية التحتية، تنفيذ مشروع أنسنة طريقي المحالة والأمير سلطان بمدينة أبها، عبر زراعة أكثر من 1400 شجرة من البونسيانا والجاكرندا، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مقومات الجذب السياحي.

ويسعى المشروع إلى جعل الطرق أكثر جمالًا واستدامة؛ بما يثري تجربة الزوّار، والسيّاح ويرفع جودة الحياة للسكان، ويواكب المكانة المتنامية لأبها بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية في السعودية.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يستهدف تطوير الفراغات العامة وتحويلها إلى بيئات حضرية جاذبة وآمنة، من خلال زيادة الغطاء النباتي، وتحسين جودة الهواء، وتوفير الظلال، وإضفاء طابع جمالي على امتداد الطريقين؛ بما يعزز الهوية البصرية للمدينة، ويُسهم في تحسين تجربة التنقل والتنزه للسكان والزوار.

وبيّنت أن المشروع يتضمن إنشاء ممشى مخصص للدراجات الهوائية على طريق المحالة، دعمًا لأنماط التنقل المستدام، وتشجيعًا على ممارسة الرياضة، عبر توفير مسار آمن يلبي احتياجات سكان المنطقة وزوارها، ويعزز من جودة المرافق السياحية في المدينة.

وأكدت أمانة منطقة عسير أن مشروع أنسنة طريقي المحالة والأمير سلطان يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية التي تنفذها في مدن ومحافظات المنطقة؛ بهدف تعزيز المشهد الحضري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير بيئات حضرية أكثر استدامة وجاذبية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة، ودعم التنمية السياحية، وتعزيز مكانة منطقة عسير وجهةً سياحيةً رائدةً على مدار العام.