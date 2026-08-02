الخليج يعود.. وانضمام بارو

التحق المهاجم الجامبي موسى بارو بتدريبات فريق الخليج الأول لكرة القدم، مساء الأحد في سيهات، ليبدأ تجربته الثانية في الملاعب السعودية، بعد ثلاثة مواسم بقميص التعاون.

ورحب مسؤولو نادي الخليج، الذين حضروا الحصة التدريبية للفريق، بالدولي الجامبي، الذي انتظم في التحضيرات الميدانية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وبعد إجازة لمدة أربعة أيام، بدأت الأربعاء، استأنف الفريق، على ملعبه في سيهات، الاستعداد للموسم المقبل، الذي ينطلق في 13 أغسطس الجاري.

وتلت الإجازةُ معسكرًا إعداديًا في هولندا لمدة 20 يومًا، تخلّلته خمس مباريات تجريبية أسفرت عن فوزين خلجاويين مقابل تعادلين وخسارة.

وأغلق التعاقد مع بارو ملف الصفقات الأجنبية لفريق الخليج الأول، التي ارتفع عددها إلى خمس.

ومثّل بارو التعاون طيلة المواسم الثلاثة الماضية، محرزًا 30 هدفًا وصانعًا 14 في 79 مباراة.

واستقطب النادي، هذا الصيف، الكاليدوني أنجيلو فولجيني، والإسباني عمر ماسكاريل، والبرتغالي ميجيل كريسبو، لاعبي الوسط، والمدافع السنغالي كيكي كوياتي.